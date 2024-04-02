Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

GEKA, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin Rekabetçiliğini Destekliyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.