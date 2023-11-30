Güne düşüşle başlayan dolar 28,82'den işlem görüyor

Galatasaray\'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı

Toprak bile kabul etmeyecek! Elinde 5 milyon kişinin kanıyla ölüp gitti

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, günü yüzde 0,08 artışla 28,9314 liradan tamamlamıştı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 28,82'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,60'dan, sterlin/TL ise 36,62'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 102,8 seviyesinde dengelendi.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.

ERKAN: ENFLASYONDAKİ GERİLEME DEVAM EDECEK

Dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte." dedi.

TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu belirten analistler, özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığını ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek, 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 5,9 BÜYÜDÜ

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. AA finans beklenti anketine katılan ekonomistler ekonominin yüzde 5,19 oranında büyüyeceğini öngörüyordu.

Analistler bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 ve 105'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.