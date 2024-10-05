Dolar Yükseldi, Borsa Düştü

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,52 değer kaybederek 10.451,60 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 5,70 düşüşle 8.781,92 puan, Sanayi Endeksi 5,91 azalışla 12.155,88 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,65 kayıpla 12.520,09 puan oldu.

Papilon Savunma en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Papilon Savunma oldu. Papilon Savunmayı yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık, yüzde 9,63 ile Enerya Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,78 ile Karsan Otomotiv, yüzde 16,78 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 16,32 ile Odaş Elektrik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 485 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA, 447 milyar 78 milyon lirayla Koç Holding ve 377 milyar 775 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,29 değer kaybederek 19 bin 994 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 artışla 4,2530 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 lira oldu.

Geçen hafta 45,7720 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,93 değer kaybederek 44,8900 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,65 düşüşle 39,8890 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)