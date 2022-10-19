Dolara güven azaldı, borsaya ilgi arttı - Son Dakika
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Dolara güven azaldı, borsaya ilgi arttı

19.10.2022 11:33
Dolara güven azaldı, borsaya ilgi arttı

Türkiye'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, vatandaşların borsaya olan güveni artarken dolara azalıyor.

Türkiye'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, vatandaşların borsaya olan güveni artarken dolara azalıyor.

Liralaşma adımları dövize ilginin azalmasına, Türk lirasına olan ilginin ise artmasına neden oldu. Bir araştırma şirketinin, 11-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Altın-Lira Araştırması' sonuçları açıklandı. Türkiye'de bin100 kişi ile yapılan araştırmaya göre Ocak ayında doları yatırım aracı olarak görenlerin oranı yüzde 17,7 iken bu oran Ekim ayının ikinci haftasında yüzde 13,5'e geriledi. 4,2 puanlık gerileme doları yatırım aracı olarak görenlerde yüzde 23,7'lik düşüş olduğu anlamına geliyor.

Ocak 2022'de euroya güvenenlerin oranı yüzde 4,8 iken Ekim ayında 1,2 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi. Böylece yatırım aracı olarak euroya güvenenlerin oranında yüzde 25 düşüş yaşandı.

Araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 3,5'i en güvenilir yatırım aracı olarak borsayı görüyor. Ocak 2022'de borsaya güvenenlerin oranı yüzde 2,2'ydi.

Kripto paraya olan güven ise geriliyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 2,2'si kripto parayı güvenli yatırım aracı olarak görüyor. Ocak'ta bu oran yüzde 2,4 olarak gerçekleşmişti.

Araştırmaya katılan 1.100 kişiye "Merkez Bankası tarafından altına endeksli bir para birimi (Altın Lira) geliştirilmesini ister misiniz" diye soruldu. Ekim ayındaki araştırmada katılımcıların yüzde 59,9'ı soruya evet derken, yüzde 40,1'i hayır cevabı verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolara güven azaldı, borsaya ilgi arttı - Son Dakika

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