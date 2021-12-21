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Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor - Son Dakika

Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor

21.12.2021 19:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki oynaklığa karşı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini açıklamasıyla birlikte dolarda büyük düşüş yaşandı. Bu gelişme sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İddialara göre; benzin ve motorin fiyatlarına 2,5 TL'ye yakın indirim yapılacak.

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, kısa süre içerisinde 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.

EPGİS İNDİRİM BEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

İddialara göre; benzin ve motorin fiyatlarında, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL'ye yakın indirim geleceği söyleniyor.

ZAM, DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ SONRASI DURDURULMUŞTU

EPDK, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Akaryakıt, Benzin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor - Son Dakika
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