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Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı - Son Dakika

Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı

25.12.2021 11:41

Dolardaki düşüş sonrası vatandaş gözlerini market etiketlerine çevirdi. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

Son dönemde döviz kurundaki artış nedeniyle gıda fiyatları zamlanmış, vatandaşın alım gücü düşmüştü. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasıyla, dolar 18 liradan 11 liralara geriledi. Kurdaki düşüş sonrası herkes doları bahane ederek yapılan zamların geri alınmasını bekler oldu.

BAKAN MUŞ TALİMAT VERDİ, MARKETLERDE DENİTİM BAŞLATILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatıldı. 81 ilde ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelenmeye başlandı.

"FİYATLARIN AŞAĞIYA YÖN DEĞİŞTİRMESİ ZAMAN ALACAK"

Dövizdeki düşüş ve etiket fiyatlarını değerlendiren Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu. Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Döviz, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı - Son Dakika
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