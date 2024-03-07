Ünlü banka dolar tahminini yükseltti

Ekonomi

Kurum mu İmamoğlu mu? İşte son anketten çıkan sonuç

21 Şubat'ta 31 TL'yle tarihi zirvesini gören dolar son günlerde yine yükselişe geçerken dolar tahminleri de değişmeye başladı. HSBC raporunda önce 2024 yılı için 33 TL olarak belirlenen dolar tahmini 36 TL'ye çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 40 TL

Şubat ayında yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu için dolar beklentisi 40,0212 olurken 12 ay sonrası için dolar beklentisi ise 41,1543 TL'ye yükselmişti. Anket sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra 31 TL ile yeni rekorunu gören doların ateşi bir türlü düşmedi.

HSBC DOLAR TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Doların yeniden aşırı değerlenmesiyle Türkiye'deki dolar kuruyla ilgili tahminler değişmeye başladı.HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarında 2024 yılı için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarıldı.

Bankanın raporunda "Son dönemde TL'deki değer kaybı beklediğimizden daha hızlı oldu. Dövizle ilgili makro değişkenlerin çoğu bu yılın başından bu yana çok fazla değişmedi. Ancak enflasyon daha yüksek seyretti ve Merkez Bankası TL'nin nominal değer kaybına beklediğimizden daha fazla izin verdi." ifadeleri yer aldı.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR

Dolar 31,84 TL'ye kadar çıkarken Kapalıçarşı'daki fiyatların bundan daha yüksek olduğu görülüyor. İstanbul Kuyumcular Odası'nın İKO fiyat uygulamasında Kapalıçarşı'da dolar satış fiyatı ise 32.60 TL seviyesinde görüldü.