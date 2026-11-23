Doların satış fiyatı 50,5980 lira, avronun satış fiyatı 55,6830 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serbest piyasada dolar 50,5960 liradan alınıp 50,5980 liradan satılıyor; avronun alış fiyatı 55,6810, satış fiyatı 55,6830 lira. Cuma günü dolar 50,5790, avro ise 55,6580 liradan satılıyordu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,5960 liradan alınan dolar, 50,5980 liradan satılıyor. 55,6810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6830 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 50,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6580 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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