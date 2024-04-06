Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan Bayramı Tatili İçin Van Otogarı Yoğunluk Yaşıyor

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.