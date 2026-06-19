Domaniç\'te Aronya Üretimi Gelişiyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aronya üretimine yönelik teknik çalışmalar sürüyor.
Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede yetiştiriciliği yapılan aronya bahçesinde fenolojik gelişimin takibi amacıyla arazi kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde bitkinin gelişim süreci değerlendirilirken, üreticiye yetiştiricilik süreciyle ilgili gerekli bilgilendirmeler de yapıldı. Yetkililer, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik çalışmalar ile üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA
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