Domaniç\'te Hasat Zamanı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurulan demonstrasyon tarlalarında tritikale, arpa ve buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Yapılan hasatta en yüksek verim, tritikalede dekara 800 kilogram. arpada 900 kilogram, buğdayda 580 kilogram ölçüldü. Yetkililer, üreticilerle birlikte yerli ve milli çeşitleri sahada tanımaya, verimliliği artırmaya devam ettiklerini belirtti.