Domaniç\'te üreticilere yüzde 75 hibe ile dağıtılan asprin hasadı yapıldı

Domaniç'te İl Özel İdaresi'nin yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılan aspir bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Projeyle alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, İl Özel İdaresi tarafından yüzde 75 hibe desteği sağlanan proje kapsamında üreticilere dağıtımı gerçekleştirilen aspir bitkisinin hasadı yapıldı.

Tarımda ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin yeni alternatif ürünlere yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen hasatla birlikte aspir üretiminde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Yetkililer, üreticilerin desteklenmesi, alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.