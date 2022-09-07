İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, salça) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde 60'ıncı sırada yer aldı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak. Bu tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Domates ihracatı izne bağlandı - Son Dakika

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