Domates ihracatı izne bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Domates ihracatı izne bağlandı

07.09.2022 00:32
Domates ihracatı izne bağlandı

Domatesin, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Domatesin, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, salça) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde 60'ıncı sırada yer aldı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak. Bu tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Domates ihracatı izne bağlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 00:32:48. #1.13#
SON DAKİKA: Domates ihracatı izne bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement