Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi - Son Dakika
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Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi

10.05.2022 12:19
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi

Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen don olayının ardından bazı kayısı bahçeleri zarar görmüştü.

Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen don olayının ardından bazı kayısı bahçeleri zarar görmüştü. Don hadisesi sebebiyle kayısı bahçeleri zarar gören ve bu yıl ürün elde edemeyecek olan üreticiler ise sebze ekimine yöneldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki üreticiler, bu yıl kayısıda yaşanan don olayından dolayı kayısıda verim alamadıkları ve sebze fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle biber, domates, patlıcan ekimine yöneldiklerini ifade ettiler. Battalgazi ilçesinde yaklaşık 45 yıldır sedir üreticiliğini yaptığını belirten Yusuf Ulutaş, kayısısı yanan vatandaşların biber, patlıcan, domates ekimine ağırlık verdiklerini ifade ederek, "İşimiz Şubat'ın 1'den başlıyor Haziran'ın sonuna kadar devam ediyor. Yaklaşık 45 yıldır uğraşıyoruz. Biber, domates, patlıcan sedirleriyle uğraşıyoruz. Sedir destesi 8 TL'den satıyoruz. Ama toptan alımlarda indirim yapıyoruz. Geçen yıl destesi 5 TL'ydi. Bu sene şartlar zor naylon, tohum, işçilik, sulama, gübresi pahalı olduğu için. Kayısısı yanan vatandaşlar biber, patlıcan, domates ekiyor. Kayısı meyve tutmayınca üretici sebze ekiyor" dedi.

Yetiştirdikleri sebze sedirlerin yerli olduklarını ifade eden sedir yetiştiricisi Ayfer Ulutaş ise "Tohumlarımız kendi üretimimiz ve yerli hibrit tohum değil. En güzel üretim yerli üretim. Çapalama yapıyoruz, gübresini atıyoruz, tırmıklıyoruz, tohum atıyoruz tekrar tırmık yapıyoruz fıskiyelerini düzüyoruz uğraşıyoruz. İşi çok zor ama uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Seralarının ağaçtan olması nedeniyle zarar gördüğünü ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini belirten Ulutaş, "Yalnız seralarımız ağaçtan olduğu için köylüye bir destek çıksınlar. Bana ağaç olan sera yerlerinden bir kısmını demirden yapsalar diğer yerleri kendi imkanlarımın yettiği kadar yapabilirim. Sedirlerin destesinde 20 tane var 8 TL'den veriyoruz. Köylünün alım gücü düşük olduğu için bizler de düşük fiyattan veriyoruz. Vatandaşlar yerli sedirleri tercih ediyor" diye konuştu.

Sedir almak için gelen üreticiler ise Malatya'da don olayından dolayı kayısının az olması ve sebze fiyatlarını yüksek olmasıyla birlikte sebze üretiminde yoğunluk yaşandığını belirterek, verim alamadıkları kayısıların yerine sebze üretimine ağırlık vereceklerini belirtti. - MALATYA

Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi
Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi

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Türk Lirası, Domates, Malatya, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Don vuran kayısıların yerine üreticiler sebze ekimine yöneldi - Son Dakika


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