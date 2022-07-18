Dondan zarar gören narenciye üreticisi destek bekliyor - Son Dakika
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Dondan zarar gören narenciye üreticisi destek bekliyor

18.07.2022 09:43
Dondan zarar gören narenciye üreticisi destek bekliyor

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Mart ayında Çukurova'da yaşanan don sebebiyle narenciye ağaçlarının çiçek vermediğini, üreticinin acil nakdi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Mart ayında Çukurova'da yaşanan don sebebiyle narenciye ağaçlarının çiçek vermediğini, üreticinin acil nakdi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkileri ile doğal afetlerin her geçen yıl etkisini artırdığını belirterek, "Bu yıl Mart ayında Çukurovamızda son 90 yılın en soğuk günleri yaşandı. Bir çok üründe olduğu gibi narenciye bahçeleri de çok büyük zarar gördü. Narenciye ağaçları şu anda çiçek açmamış durumda. Narenciye üreticilerimizi çok zor bir sezon bekliyor" dedi.

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde gıdanın en az sağlık kadar önemli olduğu süreçler yaşandığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Gıdaya erişim her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. 2021 Eylül ayından itibaren gübre artışıyla başlayan ve diğer girdilere gelen zamlarla aşırı artan girdi maliyetlerine rağmen çiftçilerimiz üretimden vazgeçmemek için direndi. Borçlanarak tarlasını, bahçesini ekti. Fakat maliyetlerin dışında bir de kuraklık, sel, don gibi doğal afetlerle de karşı karşıya kaldılar ve zarar ettiler. Her koşulda üretimine devam etmek için borçlanarak tarlasına ekim, bahçesine yatırım yapan çiftçilerimiz, son yaşanan don olayından sonra bir çok üründe olduğu gibi narenciye bahçelerinde büyük zarara uğradı. Narenciye ve sert çekirdekli bahçelerinden ürün alamayacak olan üreticilerimiz, 2023 yılı hasat sezonuna kadar, ağaçlarında meyve olsa da olmasa da ilaç, gübre, sulama ve tüm diğer bahçe bakımlarını eksiksiz ve aksatmadan yapmak zorunda. İhracatta da ülke ekonomisine önemli katkıları olan narenciye üreticilerimiz acil destek bekliyor. Çiftçilerimizin borçlarının faizsiz ertelenmesini, sürdürülebilir üretim için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan konuyla ilgili önlemler alarak, acilen nakdi yardım yapılmasını talep ediyoruz." - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dondan zarar gören narenciye üreticisi destek bekliyor - Son Dakika

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