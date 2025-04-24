Ünlü dondurma markası satılıyor

Küresel gıda üreticisi Unilever'in, dondurma markası Algida'nın ürünlerinden Magnum için satış kararı verildi. şirketin geöçen yıl açıkladığı küçülme planında verilen karara göre Unilever; dünyaca ünlü dondurma markası Magnum'u ayrı bir şirket haline getirip dondurma işinden ayrılmayı planlıyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçen yıl açıklanan küçülme planı kapsamında 6 bin çalışanın işine son veren firma, bu yıl bin 500 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Yeniden yapılanmadan önce Unilever'in İngiltere'de yaklaşık 6 bin, dünya genelinde ise 128 bin çalışanı bulunuyordu.

UNILEVER, DONDURMACILIĞA VEDA EDİYOR

Uniliver, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini bildirdi. İşletmenin birincil listelemesi Amsterdam'da, ikincil listelemeleri ise Londra ve New York'ta olacak. Yakın zamanda Uniliver CEO'su olarak atanan Fernando Fernandez bu kararlarla ilgili, "Artan küresel makroekonomik belirsizlik bir gerçektir; ancak inovasyon programımızın kalitesi, markalarımızın arkasındaki güçlü yatırım ve artan rekabet gücümüz, tam yıllık planlarımızı gerçekleştireceğimiz konusunda bize güven veriyor" ifadelerini kullandı. Son bir yılda hisseleri yüzde 25 değer gören şirketin çoğunluk hisselerinin uluslararası yatırım fonlarının eline geçmesi bekleniyor.