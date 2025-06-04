Döngüsel Ekonomi Zorunlu Hale Geliyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, döngüsel ekonomi anlayışının temel prensiplerinin hızla uygulanmasının artık zorunlu hale geldiğini belirtti.

Küçükoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in bu yıl plastik kirliliğine dikkati çektiğini anımsatarak, doğal kaynakların sınırlı olduğunu kaydetti.

Atık oluşumunun önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması için döngüsel ekonomi prensiplerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Küçükoğlu, ulusal ve küresel işbirlikleriyle atılacak küçük adımların dahi kısa sürede verimli sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Küçükoğlu, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasında inşaat sektöründe döngüsel ekonomi yaklaşımının etkili bir çözüm olduğunu, bu sayede üretim maliyetlerinin de düşeceğini bildirdi.

-"Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür ilkesi benimsenmeli"

Tayfun Küçükoğlu, çevreye etkilerin en aza indirilmesi için atık oluşumunun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada, döngüsel ekonomi anlayışının temel prensiplerinin hızla uygulanması artık zorunlu hale geldi. Malzemelerin kullanım süresinin uzatılması ve kaynakların en etkili şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını her platformda çiziyoruz. Yapıbozum temelli tasarım ile binalar yaşam döngülerinin sonunda parçalanarak yeniden kullanılabilir hale getirilmeli. Kaynak verimliliğini artırmak için sürdürülebilir malzemeler tercih edilmeli, tüketimi azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla 'azalt, yeniden kullan, geri dönüştür' ilkesi benimsenmeli. Ayrıca, karbon emisyonlarını minimize etmek için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar da artırılmalı."

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, inşaat malzemeleri sanayisinde çevre dostu ve enerji verimli malzeme kullanımını zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Küçükoğlu, "Türkiye İMSAD olarak, Yeşil Mutabakata geçiş sürecinde inşaat malzemesi sanayisine yol gösterici olacak 'İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için AR-GE ve İnovasyon Rehberi' isimli çalışmayı hazırladık. Bu çalışmanın Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ve Sınırda Karbon Düzenlemesine uyum sürecinde inşaat malzemesi sanayicilerine yol gösterici nitelikte olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yıllık inşaat ve yıkım kaynaklı atık miktarı 40 milyon tonu buluyor"

Küçükoğlu, çevre bilincini tüm faaliyetlerin merkezine koyduklarını aktararak, "Doğa, gelecek nesillerden ödünç aldığımız bir hazinedir. Türkiye İMSAD olarak, çevreye duyarlı malzeme kullanımını teşvik ediyor, enerji verimliliğini artıracak projeleri destekliyoruz. Böylece doğa dostu, enerji tüketimi düşük ve güvenli şehirler kurulabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tayfun Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde inşaat sektörü, toplam karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 39'unu oluştururken, Türkiye'de yıllık inşaat ve yıkım kaynaklı atık miktarı 40 milyon tonu buluyor. Bu veriler, sektörde çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Türkiye İMSAD olarak, bu etkileri azaltmak adına sürdürülebilir malzeme kullanımını ve enerji verimliliğini ön planda tutarak, çevreye duyarlı dönüşüm çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz."