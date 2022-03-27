DOSABSİAD'da 2'inci Nilüfer Çevikel dönemi - Son Dakika

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 18. Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden oybirliği ile seçildi. 35'inci yılını kutlayan DOSABSİAD'DA 'ilk' niteliğindeki çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Çevikel, "Türkiye'nin geleceğini, geleceğini Türkiye'de görenler belirleyecektir" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), derneğin konferans salonunda 18. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Derneğin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan Nilüfer Çevikel, geniş katılımla gerçekleşen Genel Kurul'da güven tazeledi. İlk dönemlerinde pandeminin ve ekonomik gelişmelerin getirdiği sorunlarla mücadele ettiklerini ve çok önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Çevikel, "Ülkemizin yüz akı konumundaki organize sanayi bölgelerinden DOSAB'ın sanayici ve iş insanlarını tek çatı altında topladığımız DOSABSİAD'ın 35'inci yılında başarılı bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. İlk dönemimiz boyunca DOSABSİAD'da pek çok alanda ilkleri hayata geçirdik. Pandeminin etkisiyle oluşan ekonomik sorunları ve küresel risk unsurlarıyla karşı karşıya kalsak da motivasyonumuzu kaybetmeden ilklerin SİAD'ı olmayı sürdürdük. Başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Özer Matlı ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özsoy'a verdikleri kıymetli desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yönetimimizde bulunan 25 kişilik ekipten bu sene ayrılmak isteyen kimse olmadı ve bu nadir görülen, emsali bulunmayan durumlardan biridir. 5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle 50 bin kişiye istihdam sağlayan 594 firmamız, itici gücümüz olarak ekonomik kalkınmaya katkı sağladı. Hayata geçirdiğimiz stratejik iş birlikleri ile bölgemizde faaliyet gösteren firmalara ulusal ve uluslararası koşullarda çalışma ortamı hazırladık. Bugün geldiğimiz noktada gücümüze güç katmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gücümüzü pekiştirdiğimiz yeni yönetimimiz ile DOSABSİAD çok daha iyi noktalara gelecektir" dedi.

"İlklere imza atmaya devam edeceğiz"

Yenilikçi ve rekabetçi bir üretim anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla inovasyonun ve dijital dönüşümün etkilerini şekillendiren bir konumda olduklarını vurgulayan Çevikel, "Ar-Ge faaliyetlerimiz, yüz yüz ve çevrimiçi toplantılarımız, Ur-Ge projelerimiz girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için verdiğimiz destekler ve daha fazlası ile üreten geleceğin kilidini açtık. 3 yıl önce seçildiğimiz Genel Kurul'da 'Orta ve uzun vadede hedefimiz sanayide dijital bir kültür oluşturmak olacak' demiştik ve bunu fazlasıyla başardık. BUTGEM ile iş birliğinde başlattığımız Dijital Dönüşüm Okulu ile Türkiye'de bir ilke imza attık. Keza iklim kriziyle mücadele çerçevesinde sürdürülebilir üretim için de eyleme geçtik. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da iş dünyamızın sorunlarını en üst mercilere ileterek çözmeye devam edeceğiz. Güçlü ekonominin ancak cesur kadınlarla mümkün olduğunu kabul etmeliyiz. Kadınlarımız cesaretle yola çıkıp ekonomimize yön verecek en üst mevkilerde etkin roller üstlenmesi için bu dönemde de fark oluşturan projeleri hayata geçireceğiz. Üretime yönelik destekler ve teşvikler ile oluşturulacak bir ortamda yeşil ve teknolojik üretim doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hiç durmadan üretmeye ve rol model olmaya devam edeceğiz. Çok iyi bilmeliyiz ki Türkiye'nin geleceğini, geleceğini Türkiye'de görenler belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Yönetim ve Denetim Kurulu ile Haysiyet Divanı belirlendi

Nilüfer Çevikel başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı belirlendi. Yönetim Kurulu Nilüfer Çevikel (Başkan), A. Kaan Kurtuluş, Ali Güzeldağ, Altay Ocak, Candan Akman, Cengiz Yedikardeş, Ece Oran, Ertan Çeçener, Fatih Tuğral, H. Murat Kabadayı, İhsan İpekyayla, İbrahim Erdemir, M. Akif Dikici, Mehmet Beysel, Murat Yılmaz, Onur Kırayoğlu, Onur Kutlualp, Rıdvan Kar, Selin Ceyhan Canik, Semih Kaynar, Serdar Menemen, Şerife Faidelibaş, Vedat Kayaoğlu, Yılmaz Acar ve Yusuf Alper'den oluştu. Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Soykan Gülseçen, Cengiz Çalışkan, Güçlü Görür, Çiğdem Değirmencioğlu, Cem Sözeri ve Sarp Kolay Erdilek oldu. Haysiyet Divanı'nda yer alan isimler ise Fahrettin Gülener, Sabri Öztürk ve Şükrü Özçimen oldu. - BURSA