Dolar 40,0560 liradan, euro ise 47,1550 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 40,0540 liradan alınan dolar 40,0560 liradan, 47,1530 liradan alınan euro ise 47,1550 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,04 liradan, euro ise 46,92 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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