Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 47,5760 lira, euro 54,9250 lira ile güne başladı. Önceki kapanışta düşüş vardı.
Dolar 47,5760 liradan, euro ise 54,9250 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,5740 liradan alınan dolar 47,5760 liradan, 54,9230 liradan alınan euro ise 54,9250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,54 liradan, euro ise 54,82 liradan satılmıştı.
Kaynak: İHA
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