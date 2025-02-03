Döviz Kurları Haftaya Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9200 liradan, avro 36,8100 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,9180 liradan alınan dolar, 35,9200 liradan satılıyor. 36,8080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8100 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2210 lira olmuştu.
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