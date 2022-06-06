Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

06.06.2022 10:55

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününü, sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla karşıladı. Dolar, serbest piyasada 16,57 lira civarında, euro ise yüzde 1,1 yükselişle 17,78 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününü, sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla karşıladı. Dolar, serbest piyasada 16,57 lira civarında, euro ise yüzde 1,1 yükselişle 17,78 liradan işlem görüyor.

Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor. Haftaya 16,49 TL liradan başlayan dolar kuru kısa sürede 16,57 TL'ye ulaştı. Euro ise haftanın ilk gününe 17,74 TL seviyesinden başladı ve yaklaşık bir saatlik sürede 17,79 TL'ye kadar çıktı.

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

YORUMLAR
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Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor! Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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