Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor. Haftaya 16,49 TL liradan başlayan dolar kuru kısa sürede 16,57 TL'ye ulaştı. Euro ise haftanın ilk gününe 17,74 TL seviyesinden başladı ve yaklaşık bir saatlik sürede 17,79 TL'ye kadar çıktı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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