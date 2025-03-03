Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5130 liradan, avro 38,0750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,5110 liradan alınan dolar, 36,5130 liradan satılıyor. 38,0730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,0750 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,5130 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9910 lira olmuştu.
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