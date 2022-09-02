Haftaya 18,19 TL seviyesinden başlayan dolar kuru perşembe günü 18,20 TL'yi aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Haftanın son işlem gününü 18,21'den başlayan doların yükselişi devam etti ve resmi işlem saatini 18,22 TL'den kapattı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Haftalık Seyrini Dolar 18,22 Tl, Euro da 18,23 TL'den Tamamladı - Son Dakika

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