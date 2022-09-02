Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar haftanın son gününe 18,22 TL, euro da 18,23 TL'den kapattı.
Haftaya 18,19 TL seviyesinden başlayan dolar kuru perşembe günü 18,20 TL'yi aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Haftanın son işlem gününü 18,21'den başlayan doların yükselişi devam etti ve resmi işlem saatini 18,22 TL'den kapattı.
Haftanın ilk işlem gününe 18,06 TL'den başlayan euro da yükseliş eğilimindeydi. Euro haftanın son işlem gününe 18,14 seviyesinden başladı ve seyrini 18,23 TL'den tamamladı.
Son Dakika › Ekonomi › Haftalık Seyrini Dolar 18,22 Tl, Euro da 18,23 TL'den Tamamladı - Son Dakika