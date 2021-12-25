Balıkçıdan örnek davranış... Döviz kuru düşünce fiyatları aşağı çekti

Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç,

"Elimizi taşın altına koyduk, fiyatları aşağıya çektik"

DÜZCE - Düzce'de balıkçılık yapan bir esnaf, dolar kurunun düşmesinin ardından balık fiyatlarında indirimler yaparak örnek bir davranışa imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından dolar 11 liraya kadar düştü. Döviz kuru yükselmesi ile birlikte bir çok ürüne zam yapan kişilerin dövize gelen indirim ile birlikte herhangi bir indirim yapmadığını gören Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç, elini taşın altına koyarak balık fiyatlarında indirimler yapmaya başladı. Vatandaşların indirimi görmesinin ardından mutlu olduklarını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, "Döviz kurunun düşmesi ile birlikte bizlerde elimizi taşın altına koyduk. İstavrit gibi bir çok balıkta indirime gitti. Örneğin 100 liraya sattığımız balığı 80 liraya, 30 liraya sattığımız balığı 15 liraya kadar düşürdük. Bu zaman zarfında bizde böyle bir şey yaptık. Doların inmesi ile birlikte bizlerde fiyatları aşağıya çektik. Diğer esnaflarında gıdada akaryakıtta bir çok şeyde indirime gitmesini bekliyoruz. Biz küçük esnaf olarak elimizden geleni yaptık. Sıra onlarda diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.