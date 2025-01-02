Döviz Mevduat Desteği Kaldırıldı

Ekonomi

Döviz yükümlüsü tüzel kişilerin döviz ve Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı. - ANKARA