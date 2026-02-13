DP World CEO'su İstifa Etti - Son Dakika
Ekonomi

DP World CEO'su İstifa Etti

13.02.2026 17:16
Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen CEO Sultan Ahmed bin Sulayem istifa etti, yeni CEO belirlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletme şirketi DP World, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Sultan Ahmed bin Sulayem'in şirketin üst yöneticilik (CEO) görevinden istifa ettiğini duyurdu.

DP World'den yapılan yazılı açıklamada, Bin Sulayem'in CEO'luk ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

Essa Kazim'in yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Yuvraj Narayan'ın ise şirketin yeni CEO'su olduğu kaydedildi.

Dubai'nin önde gelen liman işletme şirketlerinden DP World'de 2019'dan bu yana CEO'luk görevini yürüten Bin Sulayem'in, Epstein ile çok sayıda görüşme ve yazışma gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu temasların ortaya çıkmasının ardından, İngiltere ve Kanada merkezli bazı kuruluşlar DP World'e yeni yatırım yapmayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

