DPÜ\'de Girişimcilik Konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "İş bulmak mı, iş kurmak mı?" başlıklı konferansa, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Burhan Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2'de gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Kütahya Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Arif Kolay, il protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, iş dünyasının deneyimli isimlerini üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Değişen ekonomik şartlarda iş kurmayı kolaylaştırırken yeni riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Rektör Kızıltoprak, DPÜ'nün öğrencilerini yalnızca iş bulmaya değil, aynı zamanda girişimci olmaya da hazırlayan bütüncül bir eğitim anlayışını benimsediğini vurguladı.

Ardından söz alan Başkan Burhan Özdemir, derneği tanıttıktan sonra iş dünyasında yaşanan dönüşümler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Sektörel değişimlere dair gözlemlerini paylaşan Özdemir, kendi girişimcilik serüveninden örnekler vererek öğrencilere kariyer planlaması ve girişimcilik konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, katkılarından dolayı Burhan Özdemir'e hediye takdim etti. - KÜTAHYA