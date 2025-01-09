Dr. Özer Erzurumluoğlu Medical Point Gaziantep'te

Ekonomi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hasta kabulüne başlayan Erzurumluoğlu'nun uzmanlık alanları arasında inme rehabilitasyonu, serebral palsi ve pediatrik rehabilitasyon, omurilik hasarı rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, inme ve serebral palside botoks uygulamaları bulunuyor.

Erzurumluoğlu'nun uzmanlık alanları arasında aynı zamanda fizik tedavi uygulamaları, ultrason eşliğinde enjeksiyonlar, prp, Kök hücre ve glutatyon tedavileri, kuru iğneleme, bel boyun ağrıları, eklem ağrıları, spor sakatlanmaları ve skolyoz da yer alıyor.