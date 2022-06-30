DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak

30.06.2022 08:47
DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli avukat istihdam edecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli avukat istihdam edecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 26 tam zamanlı sözleşmeli avukat pozisyona yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak yerleştirme yapılacak.

Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar, Aydın (1), Artvin (3), Erzurum (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (2), Kars (3), Mardin/Dargeçit (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (3), Trabzon (1), Van (4) olarak belirlendi.

18 Temmuz saat 09.30'da başlayıp, 28 Temmuz saat 23.59'da sona erecek başvurular elektronik ortamda "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Tercihte sınırlama olmayacak, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek.

Süresi içinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS-P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. Belirlenen asil ve yedek aday listesi 3 Ağustos'ta kurumun resmi internet sitesinde "www.dsi.gov.tr/duyurular" ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuştu Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuştu Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi Balıkesir DSİ Spor'da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, KPSS, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 08:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement