DSİ, Çorum'da 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ, Çorum'da 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çorum'da başlayan sulama sezonunda 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti. Sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 7 milyar 879 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.

28.06.2024 17:22
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çorum'da 22 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonunda 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi.

Çorum'da bu yıl yaklaşık 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarım arazilerinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 7 milyar 879 milyon 800 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonü dileyen Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Çorum, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ, Çorum'da 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DSİ, Çorum'da 196 bin 995 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı - Son Dakika
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