DSİ, Hatay'da bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yapacak

DSİ, Hatay'da bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek. Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Antakya ve Reyhanlı'daki Melekli, Suvatlı, Yeşilova ile Varışlı mahallelerinde çalışma yapılacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bağlı Melekli, Suvatlı ve Yeşilova mahalleleri ile Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'nde DSİ Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
Kaynak: AA
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