DSİ, Malatya Kuluncak'ta Tosunbükü Kaynağı'nı içme suyu kaynağı olarak koruma altına aldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ Genel Müdürlüğü, Malatya Kuluncak'taki Tosunbükü Kaynağı Kaptajı'nı içme suyu kaynağı olarak koruma altına aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kaynağın çevresinde mutlak koruma alanı ve ilave tedbir alanı oluşturulacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Tosunbükü Mahallesi'ndeki içme ve kullanma suyu temin eden kaynağın koruma altına alınmasını kararlaştırdı.
DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Tosunbükü Mahallesi'ndeki Tosunbükü Kaynağı Kaptajı, bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.
Kaptaj, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, içme suyu kaynağı olarak koruma altına alındı.
Belirlenen bölgenin korunması amacıyla kaynağın etrafında "mutlak koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
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