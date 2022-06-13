Adana'da sulama sezonu devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da sulama sezonu devam ediyor

13.06.2022 11:08
Adana'da sulama sezonu devam ediyor

Adana'da 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunun devam ettiği ve toplam 2 milyon 96 bin 613 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Adana'da 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunun devam ettiği ve toplam 2 milyon 96 bin 613 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dileğinde bulundu.

Adana'da sulama sezonunda toplam 2 milyon 96 bin 613 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade eden Akca, kentte sulu tarımla 2022 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 5 milyar 174 milyon 809 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Akca, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini bildirdi.??????????????

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da sulama sezonu devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama sezonu devam ediyor - Son Dakika
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