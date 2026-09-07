DSO Başkanı Kasapoğlu: OVP\'de üretim ve ihracatı önceleyen yaklaşımı destekliyoruz

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'da üretim ve ihracatı önceleyen yaklaşımı desteklediklerini belirtti.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2027-2029 dönemini kapsayan ekonomik yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan hedeflerin iş dünyası için hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu; büyüme, enflasyon ve istihdam beklentilerine dikkat çekti.

"Finansmana erişim kolaylaşmalı"

Sanayiciler açısından en kritik başlığın, enflasyonla mücadele edilirken yatırımların güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Uzun süredir finansman ve girdi maliyetlerindeki zorlukları konuşuyoruz. Bu nedenle krediye ulaşımın kolaylaştırılması, dış kaynaklı haksız rekabete karşı sektörümüzün korunması yönündeki adımları önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentin, dünya pazarlarıyla güçlü bağları olan bir merkez olduğunun altını çizen Başkan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracatçımız hem giderleri yönetmeye hem de pazardaki yerini korumaya çalışıyor. 450 milyar dolarlık dış satım hedefine ulaşmak için uluslararası alanda firmalarımızın elini güçlendirecek koşullar sağlanmalıdır. Önümüzdeki üç yıllık süreçte, iş insanlarının yeniden yatırım yapabildiği bir ortamın oluşması en büyük beklentimizdir."