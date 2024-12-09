DTÖ: 2024'te Küresel Ticarette Ilımlı Toparlanma Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

DTÖ: 2024'te Küresel Ticarette Ilımlı Toparlanma Bekleniyor

Dünya Ticaret Örgütü, 2024'te küresel mal ticaretinin ılımlı büyüyeceğini ancak belirsizliklerin arttığını bildirdi.

09.12.2024 18:16
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin 2024'ün son çeyreğinde ılımlı toparlanmasının beklendiğini ancak politik belirsizliklerin ortaya çıktığını bildirdi.

Uluslararası ticaretin kurallarını belirleyen kurum olarak faaliyet gösteren Cenevre merkezli DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 102,7 ile temel değer olan 100 puanın üzerinde olduğu belirtildi.

Bu değerin ticaretin 2024'ün son çeyreğinde ılımlı biçimde genişlemeye devam edeceğini gösterdiği kaydedilen raporda, "Ancak, görünüm ticaret politikasındaki olası değişimler de dahil olmak üzere artan ekonomik belirsizlikler tarafından gölgelenmektedir." ifadesi yer aldı.

Raporda, dünyada mal ticareti hacminin 2022'nin dördüncü çeyreğinde düşüşe geçtiği ve bu durumun 2023'ün son çeyreğine kadar devam ettiği anımsatılarak, büyümenin son 1 yılda ise pozitife döndüğü bildirildi.

DTÖ'nün son ticaret tahmininde 2024 yılı ticaret hacmi büyümesinin yaklaşık yüzde 2,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen raporda, 2025'teki büyümenin de yüzde 3'e ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, Asya ekonomilerinin ihracatı ve Kuzey Amerika ülkelerinin ithalatının 2024'ün ilk yarısında beklenenden fazla artış gösterdiği, Avrupa'ya ticaret akışlarının hem ihracat hem de ithalat tarafında düşmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar, trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar ise trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayımlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DTÖ: 2024'te Küresel Ticarette Ilımlı Toparlanma Bekleniyor - Son Dakika

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