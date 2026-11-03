DTO Başkanı Erdoğan, Nefes Kredisi'nde firma başına 5 milyon TL limiti duyurdu - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan, Nefes Kredisi'nde firma başına 5 milyon TL limiti duyurdu

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DTO Başkanı Erdoğan, Nefes Kredisi\'nde firma başına 5 milyon TL limiti duyurdu
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Nefes Kredisi'nin yeni diliminde firma başına azami 5 milyon TL kredi verileceğini duyurdu. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli krediyi 3 Kasım 2026'dan itibaren kullanabilecek.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dilimi için başvuruların 3 Kasım 2026 Salı günü başladığını duyurdu. İşletmelerin azami 5 milyon TL kredi kullanabileceğini belirten Başkan Erdoğan, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil 48 aya kadar vade imkanı sunulacağını da ifade etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin yararlanabileceği TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Desteğin işletmelerin nakit akışının güçlendirilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurguladı. İş dünyasının öncelikli ihtiyaçlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Üyelerimizin üretmeye, istihdam sağlamaya ve ticaretlerini geliştirmeye devam etmeleri için finansman imkanlarının artırılmasını önemsiyoruz. TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dilimi, işletmelerimizin finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihtiyaçlarını ilgili mercilere iletmeye ve işlerini geliştirecek destekleri kendileriyle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Firma başına azami 5 milyon TL kredi

Kredi kapsamında firma başına azami 5 milyon TL finansman sağlanacağını açıklayan Erdoğan, 2026 yılı içinde daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmelerin de toplam kredi tutarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabileceğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Bu yıl içerisinde Nefes Kredisi'nden yararlanmış üyelerimiz de belirlenen üst limit çerçevesinde ilave finansman imkanından faydalanabilecekler. Üyelerimize, ihtiyaçları doğrultusunda kredi şartlarını değerlendirmelerini ve başvurularını ilgili bankalara yapmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

6 ay anapara ödemesiz, 48 aya kadar vade

Ödeme şartları hakkında da bilgi veren Erdoğan, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacağını kaydetti. Kredilerde 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacağını bildirdi.

Yeni dilimle 50 milyar TL ilave kredi hedeflendi

TOBB Nefes Kredisi kapsamında Haziran 2026'dan bu yana 45 milyar TL kredi kullandırıldığını belirten Başkan Erdoğan, yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Erdoğan, "İşletmelerimize sağlanan her finansman imkanı; üretimin, istihdamın ve ticaretin devamlılığına katkı sunuyor. Bu desteğin üyelerimize ve Denizli ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere ve sürece katkı sağlayan bankalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, 3 Kasım 2026 Salı gününden itibaren yetkili bankalar aracılığıyla kredi başvurularını yapabilecek.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTOBB Nefes KredisiEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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