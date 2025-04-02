DTO'dan Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika
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Ekonomi

DTO'dan Boykot Çağrılarına Tepki

DTO\'dan Boykot Çağrılarına Tepki

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, boykot çağrılarına karşı çıkarak ekonomiyi korumaya çağırdı.

02.04.2025 10:21
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, ticari hayatı sıkıntıya sokacak boykot çağrılarıyla ilgili olarak "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizi ve ekonomimizi hedef alan boykot çağrılarını, doğru bulmuyoruz!" açıklamasında bulundu.

Siyasilerinden gelen ticari boykot çağrılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli iş dünyası olarak, ekonomimizi sekteye uğratacak cinsten çağrıları, kaygıyla takip ediyoruz. İnsanımızın geçim kaynağı olan işini ve ticaretini engelleyecek, piyasaları sarsacak, ticari dengeleri bozarak ekonomimizi ve sosyal hayatımızı zora sokacak eylemler ile söylemleri, hayretlerle izliyoruz! Milletimizin geleceğinin temel direkleri olan tüccarımızın, sanayicimizin, esnafımızın ve çalışanlarımızın emeğini ve alın terini heba edemeyiz. Ülkemizi ancak birlik ve beraberlik içinde büyütüp geliştirebiliriz. Milletçe buna odaklanmalı; sadece ve sadece bunu düşünmeli, bunun için emek sarf etmeliyiz. Bu, iş dünyası olarak bizim yegane gayemizdir! Toplumun tüm kesimlerini, itidalli davranmaya çağırıyoruz. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizi ve ekonomimizi hedef alan boykot çağrılarını, doğru bulmuyoruz! Yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin devamı için, gelin hep beraber işimize gücümüze el birliğiyle sarılalım, çalışalım, kazanalım kazandıralım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO'dan Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika

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