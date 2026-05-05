DTO Enerji Verimliliği Projesi Başladı

Denizli Ticaret Odası (DTO), sanayide enerji verimliliğini artırmak ve işletmelerin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamına alınan ve DTO tarafından yürütülen Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi'nin eğitim ve danışmanlık etabı başladı.

DTO'nun Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi'nin çerçevesinde, Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM) bünyesinde bulunan ölçüm cihazları kullanılacak. Bu sayede işletmelerin enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. DTO'da gerçekleştirilecek eğitim programındaki uzmanlar, katılımcıları enerji sistemlerinde verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda kapsamlı bilgilendirecek. Eğitimlerde; enerji sistemlerinin temel prensipleri, ölçüm teknikleri ve enerji geri kazanım yöntemleri ele alınacak.

Eğitim süreci başladı

Program kapsamında ilk eğitim, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları başlığıyla gerçekleştirildi. Eğitimde buharın temel özellikleri, buhar kazanı verimliliği, kondensin geri döndürülmesi, buhar kaçaklarının önlenmesi, flaş buhar üretimi ile enerji geri kazanımı ve buhar sayaçları konuları işlendi. Makine Mühendisi Sayın Behiç Akkan, enerji ve bakım sistemleri alanındaki 40 yılı aşkın deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Eğitim takvimi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları, 12 Mayıs 2026 Salı günü Su Verimliliği ve Uygulamaları, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü de Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Uygulamaları ile devam edecek.

"Ekonomide verimlilik esastır"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, projeleri ile işletmelerin enerji kaynaklarını daha verimli kullanmalarının sağlanacağını, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulacağını ve sanayicilerin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını söyledi. Gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. - DENİZLİ