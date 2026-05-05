DTO Enerji Verimliliği Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTO Enerji Verimliliği Projesi Başladı

DTO Enerji Verimliliği Projesi Başladı
05.05.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası, enerji verimliliğini artırmak için yeni bir eğitim ve danışmanlık projesi başlatıyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO), sanayide enerji verimliliğini artırmak ve işletmelerin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamına alınan ve DTO tarafından yürütülen Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi'nin eğitim ve danışmanlık etabı başladı.

DTO'nun Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi'nin çerçevesinde, Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM) bünyesinde bulunan ölçüm cihazları kullanılacak. Bu sayede işletmelerin enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. DTO'da gerçekleştirilecek eğitim programındaki uzmanlar, katılımcıları enerji sistemlerinde verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda kapsamlı bilgilendirecek. Eğitimlerde; enerji sistemlerinin temel prensipleri, ölçüm teknikleri ve enerji geri kazanım yöntemleri ele alınacak.

Eğitim süreci başladı

Program kapsamında ilk eğitim, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları başlığıyla gerçekleştirildi. Eğitimde buharın temel özellikleri, buhar kazanı verimliliği, kondensin geri döndürülmesi, buhar kaçaklarının önlenmesi, flaş buhar üretimi ile enerji geri kazanımı ve buhar sayaçları konuları işlendi. Makine Mühendisi Sayın Behiç Akkan, enerji ve bakım sistemleri alanındaki 40 yılı aşkın deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Eğitim takvimi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları, 12 Mayıs 2026 Salı günü Su Verimliliği ve Uygulamaları, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü de Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Uygulamaları ile devam edecek.

"Ekonomide verimlilik esastır"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, projeleri ile işletmelerin enerji kaynaklarını daha verimli kullanmalarının sağlanacağını, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulacağını ve sanayicilerin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını söyledi. Gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Enerji Verimliliği Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:08:25. #7.13#
SON DAKİKA: DTO Enerji Verimliliği Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.