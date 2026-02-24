DTÖ Genel Direktörü Türkiye'de - Son Dakika
24.02.2026 13:40
Ticaret Bakanı Bolat, DTÖ Direktörü Okonjo-Iweala ile ticaret sistemindeki sorunları görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Ömer Bolat, Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunan DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile Ticaret Bakanlığı'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dünya ticaret sisteminde son zamanlarda şiddetli sarsıntıların yaşandığı, ticarette korumacılık rüzgarlarının şiddetli estiği ve çok taraflı ticaret sisteminde kural dışı ticari uygulamaların hızla arttığı bir dönemde yapılan görüşmede, Kamerun'un başkenti Yaounde şehrinde önümüzdeki mart ayı sonunda gerçekleştirilecek DTÖ 14'üncü Ticaret Bakanları Konferansı öncesinde, Konferans gündemindeki kritik başlıklar üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Ayrıca dünya ticaretinde son dönemde yaşanan gelişmeler, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için alınabilecek tedbirler, DTÖ'de günümüz dünyasının ticaret ve ekonomi şartlarına uygun olarak yapılabilecek reform çalışmaları ele alınmıştır. Merkezi Cenevre'de olan DTÖ, 166 üye ülke ile dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 98'ini kapsayan ve dünya ticaretini düzenleyen temel uluslararası anlaşmaları bünyesinde barındıran, bu anlaşmaların uygulanmasını gözeten ve anlaşmazlıkların halline yönelik çözüm yolları sunmak suretiyle küresel ticarete yön veren başlıca uluslararası teşkilat konumundadır. Ticaret Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler kapsamında, ayrıca Genel Direktör Ngozi Okonjo-Iweala ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında DTÖ ve Ticaret Bakanlığı heyetler arası bir teknik istişare toplantısı da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

'TÜRK İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞACAK'

Diğer taraftan, Genel Direktör Ngozi Okonjo-Iweala'nın, Türk iş dünyası temsilcileriyle düzenlenecek olan yuvarlak masa toplantısına katılacağı kaydedilerek, "Uluslararası alanlarda başarılı ülkemiz şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle küresel ticaret ortamına ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirilecektir. Dünyada ticaret politikalarında yaşanan gelişmeler, küresel arz ve değer zincirlerinde yaşanan sorunlar ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki merkezi konumu dikkate alındığında, DTÖ Genel Direktörünün Türkiye ziyareti, çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine yönelik hususların ele alınması bakımdan verimli ve zamanlı bir istişare olanağı sağlamıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
