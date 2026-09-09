DTÖ raporuna göre küresel mal ticareti eylülde güçlenerek 102,0 seviyesine yükseldi - Son Dakika
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DTÖ raporuna göre küresel mal ticareti eylülde güçlenerek 102,0 seviyesine yükseldi

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin süregelen jeopolitik ve politik belirsizliklere rağmen 2026 yılının ortalarında da güçlenmeye devam ettiğini bildirdi. DTÖ'nün Eylül Raporu'na göre Mal Ticareti Barometresi 102,0 seviyesine çıkarak ticaretin genel eğilimin üzerinde seyrettiğini ve büyüme ivmesini koruduğunu gösterdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin süregelen jeopolitik ve politik belirsizliklere rağmen 2026 yılının ortalarında da güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Eylül Raporu'nu yayımladı. Buna göre, haziranda 101,7 olan Mal Ticareti Barometresi, eylülde 102,0 seviyesine yükseldi.

Raporda, küresel mal ticaretinin genel eğilimin üzerinde seyrettiği ve büyüme ivmesini koruduğu belirtildi. Barometre değerlerinde 100'ün üzerindeki rakamlar eğilim üstü ticaret hacmine işaret ederken, 100'ün altındaki seviyeler ise ticaretin genel eğilimin altına gerilediğini ortaya koyuyor.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışmaların ticaret üzerindeki olumsuz etkileri, yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı elektronik bileşenler ve diğer mallara yönelik güçlü talep sayesinde kısmen dengelenmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

DTÖ'nün raporunda, ticaret politikalarındaki yüksek belirsizliklere ve devam eden jeopolitik gerilimlere rağmen mal ticareti büyümesinin dirençli kalmayı başardığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTÖ raporuna göre küresel mal ticareti eylülde güçlenerek 102,0 seviyesine yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DTÖ raporuna göre küresel mal ticareti eylülde güçlenerek 102,0 seviyesine yükseldi - Son Dakika
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