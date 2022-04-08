DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor - Son Dakika
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DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

08.04.2022 10:37
DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda, borsa müşterek toplantısında pamuk üreticilerin talepleri doğrultusunda 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda, borsa müşterek toplantısında pamuk üreticilerin talepleri doğrultusunda 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) oda, borsa müşterek toplantısının 8.si gerçekleştirildi. Toplantıda DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ve oda ile borsanın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Oda ve borsanın müşterek çalışmalarıyla kentte yapılabilecek projeler ile planlanan çalışmalar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından kentte pamuk üreticilerinin talepleri doğrultusunda oda ve borsa işbirliğinde 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

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Mehmet Kaya, Diyarbakır, Ticaret, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor - Son Dakika


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