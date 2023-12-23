DTSO ve DTB, kadın ve genç girişimcilere eğitim verdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine oryantasyon eğitimi verdi.

Oryantasyon eğitimi programında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentte kadın ve genç girişimci sayısının her geçen gün arttığını belirterek, oda olarak bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi.

Genç ve Kadın Girişimciler Kurulunun kurulmasıyla birlikte girişimcilik alanında yürütülen çalışmaların yoğunlaşacağını ve bu anlamda kentin yatırım ve istihdam sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Kaya, ayrıca kadın ve genç girişimcilerin karar süreçlerinde etkin olması için çaba içerisinde olacaklarını vurguladı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu ise düzenlenen eğitim programları ile kadın ve genç girişimcilerin kent ve bölge için başarılı proje ve çalışmalara imza atacağına inandıklarını kaydetti.

Konuşmalardan sonra DTSO ve DTB Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından kadın ve genç girişimlere yönelik oda ve borsa faaliyetleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

DTSO konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime Mehmet Kaya, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, DTB Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı. - DİYARBAKIR