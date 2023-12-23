 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DTSO ve DTB, kadın ve genç girişimcilere eğitim verdi - Son Dakika
Üye Girişi

DTSO ve DTB, kadın ve genç girişimcilere eğitim verdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine oryantasyon eğitimi verdi. Eğitim programında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kadın ve genç girişimci sayısının arttığını belirterek, bu konuya önem verdiklerini söyledi. DTB Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu ise eğitim programlarıyla kadın ve genç girişimcilerin başarılı projelere imza atacağına inandıklarını kaydetti.

DTSO ve DTB, kadın ve genç girişimcilere eğitim verdi
23.12.2023 - 19:22,
Abone Ol

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine oryantasyon eğitimi verdi.

Oryantasyon eğitimi programında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentte kadın ve genç girişimci sayısının her geçen gün arttığını belirterek, oda olarak bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi.

Genç ve Kadın Girişimciler Kurulunun kurulmasıyla birlikte girişimcilik alanında yürütülen çalışmaların yoğunlaşacağını ve bu anlamda kentin yatırım ve istihdam sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Kaya, ayrıca kadın ve genç girişimcilerin karar süreçlerinde etkin olması için çaba içerisinde olacaklarını vurguladı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu ise düzenlenen eğitim programları ile kadın ve genç girişimcilerin kent ve bölge için başarılı proje ve çalışmalara imza atacağına inandıklarını kaydetti.

Konuşmalardan sonra DTSO ve DTB Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından kadın ve genç girişimlere yönelik oda ve borsa faaliyetleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

DTSO konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime Mehmet Kaya, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, DTB Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTSO ve DTB, kadın ve genç girişimcilere eğitim verdi - Son Dakika


19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

Son Dakika
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 20:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: DTSO ve DTB, kadın ve genç girişimcilere eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement