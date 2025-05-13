Dubai ve Türkiye Arasında Ticaret Zirvesi

??????? Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Ticaret Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Ali Rashed Lootah, Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Lootah, Kanat Kutluk ile beraberindekileri Odanın genel merkezinde ağırladı.

Toplantıda konuşan Lootah, Odanın şemsiyesi altında küresel düzeyde 34 ofislerinin bulunduğunu, bunlardan birinin de İstanbul'da olduğunu bildirdi.

Oda olarak uluslararası işbirliğini artırmanın ve dijital ekonomiyi geliştirmenin öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çeken Lootah, bu alandaki tüm potansiyel yatırımcıları çekmek üzere çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Lootah, iki ülke arasında artan ticari ilişkilerin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dubaili iş insanlarının Türkiye'de yaptığı yatırımların büyüklüğü 532 milyon dolara ulaştı. Türkiye'de söz konusu yatırımlar en çok emlak sektörü, tarım, perakende ve dijital ekonomiye yapıldı. Öte yandan iki ülkede de gerçekleştirilen fuarlar hem Türk hem de Dubaili iş insanlarının dikkatini çekiyor."

Dubai'nin bir ticaret merkezi olarak yükselişine dikkati çeken Lootah, kamu ve özel sektör arasında sıkı dayanışma, fikir alışverişi ve açık diyalog yöntemlerinin bu gelişimde önemli payı olduğunu söyledi.

Lootah, gelişime açık olmanın ve desteklemenin çok önemli bir kilit nokta olduğunu bildirdi.

Türk dizi ve filmleri başta olmak üzere medya sektörünün oldukça geliştiğini ve Dubai'de rağbet gördüğünü ifade eden Lootah, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiğini sözlerine ekledi.