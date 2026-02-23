Dudak-Damak Yarıkları Eğitim Programı

Lokman Hekim Üniversitesi Dudak/Damak Yarıkları ve İlişkili Anomaliler Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUDAMER) tarafından "Canlı Cerrahi, Cerrahi Model Uygulamaları ve Deformiteler" konulu eğitim programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren programda, dudak ve damak yarıkları tedavisinde güncel yaklaşımlar ele alındı.

Program kapsamında, Lokman Hekim Ankara Hastanesi'nde DUDAMER Müdürü Prof. Dr. Reha Kişnişci tarafından gerçekleştirilen dudak ve damak yarığı ameliyatı, canlı yayınla katılımcılara aktarıldı. Operasyonda kesi planlaması, doku diseksiyonu, kas rekonstrüksiyonu ve sütür teknikleri anlatılarak cerrahi stratejilerin bilimsel temelleri paylaşıldı.

Eğitimin devamında üniversitenin A Blok binasında gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılar, özel hazırlanan cerrahi modeller üzerinde simülasyon yaparak teknik becerilerini geliştirme imkanı buldu. Model uygulamalarıyla cerrahi planlama, doku yönetimi ve güvenli uygulama pratikleri ele alındı.

Programın ikinci gününde Harvard Üniversitesi Ağız ve Çene Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zach Peacock tarafından akademik eğitim verildi.

Eğitimde "benign" patolojiler, kondiler patoloji, pediatrik travma, pediatrik obstrüktif uyku apnesi (OSA) ve hemifasiyal mikrosomi konuları işlendi. Vaka örnekleri üzerinden klinik değerlendirme, cerrahi zamanlama, komplikasyon yönetimi ve uzun dönem takip süreçleri detaylandırıldı.

Multidisipliner bakış açısının güçlendirilmesinin ve klinik yetkinliğin artırılmasının hedeflendiği program, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.