Düğün fotoğrafçıları yeni sezon hazırlığına başladı - Son Dakika

Yaz sezonu yavaş yavaş yaklaşırken düğün fotoğrafçıları da yeni dönem hazırlıklarına başladı.

Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte fotoğrafçılık sektöründe hazırlık telaşı başladı. Düğünlerle birlikte yoğun çalışma temposuna giren fotoğrafçılar, yaz aylarında sorun yaşamamak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Yaz boyu ihtiyaç duyulacak ürünleri malzemeleri satın alırken bir yandan da ekipmanlarını yenileyen fotoğrafçı esnafı, pandemide yaşadıkları iş kaybıyla oluşan yaraları sarmak istiyor.

"Yaralarımızı sarmaya başlarız"

Eskişehir'de 25 yıldır fotoğrafçılık sektöründe olan Ümit Enşen, pandemide oluşan iş kaybının bu sezon giderilmesi konusunda umutlu olduklarını belirtti. Sezon için hazırlıkların şimdiden başladığını belirten Enşen, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde fotoğrafçılar çok büyük yara aldı. Düğünlerin yapılamamasıyla birlikte birçok fotoğrafçının işi durma noktasına geldi. Geçtiğimiz sezon işlerimiz bir önceki yıla göre iyiydi fakat pandemide aldığımız yarayı kapatmadı. Bu sezondan umutluyuz. Giderlerimiz biraz azalır ve düğünlerde yoğunluk olursa yaralarımızı sarmaya başlarız. Bizim sektörümüz birçok koluyla dövize bağlı olduğu için maliyetlerimiz ve giderlerimiz çok yüksek. Yükselen maliyetler fiyatlara, böylelikle de son tüketiciye yansıyor. Böylelikle sektörde bir rekabet başlıyor ve kazanç düşüyor. Bu sezona hazırlıklarımız başladı. Yaz boyu kullanacağımız malzemeleri satın almaya başladık. Yenilenmesi gereken ekipmanlarımızı değiştirdik. Yazın düğünlerde çalışacağımız ekiplerimizi kurmaya başladık. Bu sezondan umutlarımız var, inşallah beklediğimiz gibi olur." - ESKİŞEHİR