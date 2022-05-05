Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava - Son Dakika
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Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava

05.05.2022 13:07
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava

Gaziantep'te düğünlerin gözde mekanlarından olan Şirehan Otel, 2022 yılı rezervasyonlarını muhteşem bir kampanya ile başlattı.

Gaziantep'te düğünlerin gözde mekanlarından olan Şirehan Otel, 2022 yılı rezervasyonlarını muhteşem bir kampanya ile başlattı. 2022 Yılında Şirehan'da yapılacak rüya gibi bir düğünle dünya evine girecek olan çiftlere kral dairesinde bir gecelik konaklama ve kahvaltı hediye edilecek.

Türkiye'nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan'dan, 2022 yılında evlenecek olanlar için güzel haber geldi. Gaziantep'te hem yaz, hem de kış düğünlerinin favori mekanı olan Şirehan, yeni çiftlere unutulmaz bir gece de yaşatacak. Şirehan'da düğün yapanlar, yeni evli çiftler için özel olarak düzenlenen kral dairesinde bir gece misafir edilecek.

Şirehan Group Satış ve Pazarlama Direktörü Özge Bayraktar, nişan ve düğün gibi etkinliklerin insan hayatındaki tarihi günler olduğunu belirterek, "Bu tarihi günü, Gaziantep'in tarihi ve kültürünü yansıtan, adeta bir müzeyi andıran, mistik ve otantik bir ortamda geçirmek isteyen çiftlerimizi Şirehan Otel'e bekliyoruz. 2022 yılı için düğün rezervasyonlarını almaya başladık. Üstelik çiftlerimize büyük bir sürprizimiz var. Bu sezon otelimizde düğün yapacak olan çiftlerimize, özel olarak düzenlenmiş olan kral dairesinde bir gecelik konaklama, kahvaltı hediye edilecektir. Yemekli ve kokteylli seçenekleri ile zengin menülerimiz, sandalye seçeneği ve açık kapalı salonlarımızla sezonumuzu açtık" diye konuştu.

Her ihtiyaca özel salon var

Gelin adaylarının nişan, kına ve düğünler için rüyalarını süsleyen Şirehan Otel'de her ihtiyaca özel salonlar bulunuyor. Düğün, nişan ve kına gibi gecelerin yanında, her türlü kongre, sempozyum ve toplantıya da başarı ile ev sahipliği yapan Şirehan Otel'de, 50 kişiden 800 kişiye kadar farklı sayıdaki gruplar için 4 salon bulunuyor.

Her mevsim gözde mekan: Şirehan

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Şirehan, buram buram tarih kokan yapısı, mistik havası ve unutulmaz lezzetleri ile yerli ve yabancı konuklardan büyük ilgi görüyor. 1885 Yılında Halep Valisi Cemil Bey'in talimatları ile yapılan Şirehan, Osmanlı dönemine ait en güzel kervansaraylar arasında yer alıyor. Her taşında bir tarih yazılı olan Şirehan, yerli ve yabancı turistlerin yanında düğün yapacak yeni çiftlerin de gözdesi haline geldi. Şirehan'ın otantik avlusunda yapılan yaz düğünleri gibi kış aylarında yapılan salon düğünleri de unutulmaz bir düğüne imza atmak isteyen çiftler tarafından tercih ediliyor. Tarihin, konforun ve lezzetin mekanı olan Şirehan Otel, yeni çiftlere en mutlu günlerinde rüya gibi bir düğün gerçekleştirmek için her türlü ayrıntıya büyük önem veriliyor. - GAZİANTEP

Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava

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Gaziantep, Düğün, Rüya, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava - Son Dakika


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