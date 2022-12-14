Dolar ve altının kaderi belli oluyor! Piyasaların odağı, bu akşam açıklanacak FED'in faiz kararında

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ABD'de enflasyon, enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle kasımda yavaşladı. Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyonu, aylık bazda yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,1'e geriledi. Bu akşam ise FED, yılın son faiz kararını açıklayacak.

DOLAR VE ALTININ KADERİ BELLİ OLACAK

ABD tarafından enflasyon verilerinin olumlu gelmesiyle dolarda düşüş gözlemlendi. Altın fiyatları ise yükselişe geçti. Bu akşam FED'in yeni yılla birlikte faiz artırımının biteceği sinyalini vermesi durumunda piyasalarda doların düşüşünün devam etmesi bekleniyor. Bu durum altın fiyatlarında ise yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

DÜN DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Dolar endeksi dün 103,6 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bugün 104,1'den işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,62 seviyelerinden yüzde 3,43'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,49'da dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, FOMC toplantısı öncesi alıcılı seyrediyor.

50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI OLABİLİR

Piyasalarda, halihazırda yüzde 3,75-4 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.