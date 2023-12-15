 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünya Bankası: Çin'de Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Bankası: Çin'de Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak

Dünya Bankası, Çin'de Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa işaret ederek, 2024'te ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğini bildirdi. Raporda, yapısal sorunlar, düşen gayrimenkul sektörü ve küresel talepteki cansızlık gibi faktörlerin büyümeyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Dünya Bankası: Çin\'de Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak
15.12.2023 - 12:44,
Abone Ol

Dünya Bankası, Çin'de Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa işaret ederek, 2024'te ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğini bildirdi.

Dünya Bankası, güncellediği "Çin'in Ekonomik Görünümü" raporunda ülkede 2023'te ekonomik aktivitenin artış gösterdiği ancak süregelen deflasyon baskısı ve zayıf tüketici talebinin toparlanmayı kırılgan hale getirdiği belirtildi.

Gayrimenkul sektöründeki düşüş ve küresel talepteki cansızlığın yanı sıra artan borçlanma oranları, yaşlanan nüfus ve verimlilik artışının yavaşlaması gibi yapısal sorunların büyüme beklentisini olumsuz etkilediğine işaret edilen raporda, 2023'te yüzde 5,2 olması beklenen büyüme oranının, 2024'te yüzde 4,5'e gerileyeceği öngörüsüne yer verildi.

Dünya Bankası Çin, Moğolistan ve Kore Ülke Direktörü Mara Warwick, makroekonomik politikalardaki rahatlatıcı adımların toparlanmayı ancak kısa vadede destekleyebildiğini belirterek, "Güvenin artırılması ve büyüme ivmesinin canlandırılması için borç yönetim çerçevesinin iyileştirilmesi ve özel sektöre olanak sağlayan bir iş ortamının oluşturulmasına yönelik tamamlayıcı yapısal reformlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Raporda, ülkenin ekonomik ciddi risklerle karşı karşıya olduğu, gayrimenkul yatırımlarında 18 aydır devam eden düşüşün tüketici harcamalarının azalmasına yol açabileceği, bunun da zincirleme etkiyle tedarikçiler, kreditörler ve yerel yönetim gelirleri üzerinde yaratacağı baskıyla kamu yatırımlarında düşüşe yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Çin ekonomisinin ayrıca küresel talepteki zayıflık ve artan jeo-ekonomik gerilimlerden etkilendiğine dikkatin çekildiği raporda, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının sıklığının artması da büyümeyi etkileyebilecek bir risk faktörü olarak sayıldı.

Dünya Bankası Çin Baş Ekonomisti Elitza Mileva, Çin ekonomisinde bir "yapısal kaymanın" görüldüğü, büyük miktarda yatırımın gayrimenkul sektöründen daha yüksek getirili imalat sanayisine kaydırıldığına işaret ederek, "Adil ve rekabetçi bir piyasa düzeni ve öngörülebilir bir düzenleyici ortam, sermaye akışlarının en verimli sektör ve şirketlere yönelmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda Çin'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasının tüketimin artmasına bağlı olduğu vurgulanarak sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi, hane kayıt sisteminin serbestleştirilmesi, daha kapsayıcı bir finans sisteminin oluşturulmasının hane halklarının daha az tasarruf ve daha fazla tüketime yönlendirebileceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Çin, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: Çin'de Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak - Son Dakika


11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son Dakika
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Bankası: Çin'de Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement