Dünya Bankası: Filistin Yönetimi'nin Mali Durumu Kötüleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası: Filistin Yönetimi'nin Mali Durumu Kötüleşti

Dünya Bankası: Filistin Yönetimi\'nin Mali Durumu Kötüleşti

Dünya Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Filistin Yönetimi'nin mali durumu son üç ayda önemli ölçüde kötüleşti ve mali çöküş riski arttı. Gelir transferlerindeki düşüş ve ekonomik aktivitedeki azalma nedeniyle gelir akışları kesildi. Raporda, finansman açığının 2023 sonunda 682 milyon dolara ulaştığı ve gelecek aylarda 1,2 milyar dolara çıkması bekleniyor. Filistin ekonomisinin 2024'te de daralma yaşayacağı ve iş kayıplarının devam ettiği belirtiliyor.

24.05.2024 05:49
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Dünya Bankası, Filistin Yönetimi'nin mali durumunun son üç ayda önemli ölçüde kötüleştiğini ve bu durumun mali çöküş riskini artırdığını bildirdi.

Banka, "Ortadoğu'daki Çatışmanın Filistin Ekonomisine Etkisi" başlıklı raporunu yayımladı.

Filistin Yönetimi'ne ödenecek gelir transferlerindeki ve ekonomik aktivitedeki büyük düşüş nedeniyle gelir akışlarının büyük ölçüde kesildiği belirtilen raporda, Filistin Yönetimi'nin mali durumunun son üç ayda önemli ölçüde kötüleştiği ve bu durumun mali çöküş riskini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Raporda, "Gelir tutarı ile temel kamu harcamalarını finanse etmek için gereken tutar arasındaki hızla açılan fark, mali krize yol açıyor. 2023 sonu itibarıyla bu finansman açığı 682 milyon dolara ulaştı. Bu farkın gelecek aylarda ikiye katlanarak 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin ekonomisinin 2024'ün ilk aylarında büyük bir şok altında olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2024'e ilişkin görünümün oldukça belirsiz kalmaya devam ettiği, ekonomik daralmanın bu yıl yüzde 6,5 ila yüzde 9,6 arasında olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Filistin ekonomisinde Ekim 2023'ten bu yana yarım milyona yakın iş kaybı yaşandığı belirtildi.

Filistinlilerin genel yoksulluk oranının 2023 ortalarında yüzde 32,8 seviyesinde olduğu kaydedilen raporda, yoksulluk oranının Gazze'de yüzde 64'e yakın, Batı Şeria'da ise yüzde 12 civarında olduğu bildirildi.

Raporda, kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 12 düşüşle 3 bin 360 dolar seviyesinde gerçekleştiği, yalnızca Gazze'de yüzde 28'lik düşüş yaşandığı kaydedildi.

Gazze'de kişi başına düşen gelirin Batı Şeria'nın yaklaşık beşte biri kadar olduğu belirtilen raporda, 2023'te Gazze'nin kişi başına düşen reel gelirinin şimdiye kadarki en düşük seviyede kaydedildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: Filistin Yönetimi'nin Mali Durumu Kötüleşti - Son Dakika

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